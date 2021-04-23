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В МИД Китая поддержали политику Путина по стимулированию развития России

Пекин "дает высокую оценку новым мерам", которые предложил президент РФ, отметил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Китайские власти высоко оценивают политику президента РФ Владимира Путина по стимулированию социально-экономического развития России. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Путин предложил ряд новых мер и наметил новые задачи, касающиеся стимулирования социально-экономического развития, повышения уровня благосостояния населения и обеспечения стабильности в России. Китайская сторона дает этому высокую оценку", - подчеркнул он на регулярном брифинге, комментируя послание российского лидера Федеральному собранию.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин - стратегический партнер Москвы и "рад наблюдать за тем, как под руководством Путина Россия оперативно борется с пандемией и добивается новых успехов в социально-экономическом развитии".

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