Гонконгский суд приговорил участника протестов 2019 года к 12 годам тюрьмы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 апреля. /ТАСС/. Суд в Гонконге приговорил Луи Ло, участника протестов 2019 года, к 12 годам тюрьмы за хранение взрывчатых веществ. Как сообщила в пятницу радиостанция RTHK, это самый суровый приговор, связанный с антиправительственными протестными акциями в городе.

"Ответчик по этому делу выступал против правительства Гонконга и стабильности в регионе, а также намеревался посеять страх и ужас в обществе", - цитирует судью радиостанция.

Луи Ло был членом ныне расформированной группы "Национальный фронт Гонконга", которая выступала за независимость этого специального административного района КНР. Он признал себя виновным в хранении одного килограмма взрывчатой смеси в одном из промышленных зданий города в районе Цюаньвань. Там же в июле 2019 года полиция обнаружила бутылки с зажигательной смесью, рогатки и печатные материалы, призывающие к независимости Гонконга.

В 2019 году в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. После этого многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.