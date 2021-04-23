Посол Украины в ФРГ усомнился в возвращении войск РФ на юге России в пункты дислокации

БЕРЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил сомнение, что происходит возвращение российских войск в Южном и Западном военных округах в места постоянной дислокации, и призвал к международному мониторингу их перемещений. Об этом дипломат заявил в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke.

"Заявление российского министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск от границы с Украины и с Крыма позволяет немного вздохнуть с облегчением. Правда, еще слишком рано для отбоя тревоги", - считает Мельник. Он полагает, что Россия пошла на такой шаг вынужденно, под давлением "западных партнеров" Киева, включая Германию.

Мельник утверждал, что якобы, "по данным украинских спецслужб, возвращается только военный персонал, а тяжелые вооружения, прежде всего системы залпового огня и танки остаются". "Это означает, что по-прежнему существует угроза нападения на Украину", - заявил дипломат. Он призвал правительство ФРГ добиваться "международного мониторинга отвода сил [России] и военной техники".

В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.