Глава Евросовета 25 мая созовет очный саммит для обсуждения климата, коронавируса и России

БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель Евросовета Шарль Мишель 25 мая созовет очный саммит, на котором будут обсуждаться отношения с Россией, а также климатические цели ЕС и борьба с пандемией.

"Во вторник, 25 мая, глава Евросовета созовет очный саммит ЕС в Брюсселе по [вопросам] COVID-19, климата и России", - написал в Twitter представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

Изначально предполагалось, что Евросоюз проведет переоценку отношений с Россией на саммите глав государств и правительств сообщества 25-26 марта, однако из-за третьей волны пандемии встреча лидеров была переведена в онлайн-формат, сокращена по времени, а вопрос об отношениях с РФ был отложен до следующего саммита ЕС.