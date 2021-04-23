Байден в июне отправится с визитом в Британию и Бельгию

ТАСС, 23 апреля. Президент США Джо Байден 11-14 июня посетит Великобританию и Бельгию, где примет участие в саммитах "семерки" (помимо США, Великобритания, Италия, Канада, Франция, ФРГ и Япония), НАТО и США - ЕС. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент США отправится в Великобританию и Бельгию, это будет первая зарубежная поездка президента. Поездка подчеркнет нашу приверженность восстановлению союзов, активизации трансатлантических отношений и тесного сотрудничества с союзниками и партнерами по реагированию на глобальные вызовы и для лучшего обеспечения американских интересов", - отмечается в тексте.

"Президент Байден посетит саммит G7 на [полуострове] Корнуолл в Великобритании, который пройдет с 11 по 13 июня, где он будет говорить о приоритетах США в области здравоохранения, экономического восстановления, изменения климата. Президент также проведет двусторонние встречи, включая встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, - сказала пресс-секретарь. - Из Соединенного Королевства президент отправится в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО 14 июня. Президент подтвердит приверженность НАТО, трансатлантической безопасности и коллективной обороне".

В бельгийской столице американский лидер также примет участие в саммите США - ЕС, в ходе которого будет обсуждаться, в частности, наращивание цифровой торговли и общие озабоченности во внешнеполитической сфере.