В Словакии заявили, что предадут гласности договор о покупке "Спутника V"

ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил в пятницу, что его республика, куда 1 марта поступила первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V", предаст гласности договор о покупке препарата и в случае, если против этого будет возражать российская сторона. Слова политика привела словацкая газета "Правда".

"Договор [о покупке "Спутника V"] опубликуем", - сказал глава Минздрава, отвечая на заданный вопрос, будет ли документ раскрыт, если против этого будет возражать российская сторона.

Легварский сообщил, что российская сторона проинформирована о намерении Братиславы раскрыть договор о покупке вакцины. Возможный отрицательный ответ из РФ, по его словам, не повлияет на реализацию планов его публикации.

В Словакии будут ждать ответ из России "максимально несколько дней". Министр подтвердил, что республике грозят финансовые санкции, если текст документа будет предан огласке без согласия РФ.

Покупка "Спутника V", незарегистрированного в Евросоюзе, вызвала правительственный кризис в Словакии, в результате которого лидер крупнейшей партии действующей правительственной коалиции Игор Матович, инициировавший приобретение вакцины, переместился с поста главы кабмина в кресло вице-премьера.