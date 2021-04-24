Спикер парламента Грузии Талаквадзе подал в отставку

ТБИЛИСИ, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе покинул должность в связи с успешным завершением переговоров с оппозицией по выходу из политического кризиса при посредничестве ЕС. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" по итогам заседания политсовета.

"С учетом того, что напряженные переговоры (с оппозицией - прим. ТАСС), которые длились несколько месяцев, завершены соглашением, которые вел вместе с председателем партии [Ираклием Кобахидзе] Арчил Талаквадзе, принято решение для правильного ведения политических процессов в парламенте, чтобы он покинул должность спикера", - сказано в заявлении.

На должность представят кандидатуру действующего вице-спикера Кахабера Кучавы."Я хочу сообщить вам, что от имени "Грузинской мечты" кандидатом на пост председателя парламента законодательному органу будет представлен Кахабер Кучава", - сказал глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе на брифинге по итогам заседания политсовета партии.