В парламент Грузии внесли законопроект об амнистии, позволяющий освободить депутата Мелию

ТБИЛИСИ, 27 апреля. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" зарегистрировала в парламенте законопроект "Об амнистии", позволяющий освободить участников беспорядков на митинге в июне 2019 года, в том числе депутата, председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию. Об этом во вторник сообщил журналистам глава комитета по юридическим вопросам парламента Анри Оханашвили.

"Мы уже направили проект [закона "Об амнистии"] в организационный департамент. Это означает, что проект уже сегодня зарегистрирован", - сказал Оханашвили.

Депутат подчеркнул, что от уголовной ответственности будут освобождены все причастные к беспорядкам на митинге в июне 2019 года. Амнистия коснется и полицейских, которые на данный момент находятся под следствием за превышение служебных полномочий во время разгона демонстрации. Между тем закон не сможет освободить от ответственности тех, кого уличат в пытках, нечеловеческом обращении и умышленном нанесении вреда здоровью людей. Оханашвили также заявил, что если люди, которых коснется амнистия, не будут согласны с ней, они смогут оспорить закон в суде.

Законопроект нравится оппозиции, однако оппоненты власти предлагали правящей партии дополнительно вписать в него конкретные статьи из Уголовного кодекса, а правоохранителей освободить от уголовной ответственности лишь с согласия потерпевших. Правящая партия с этим не согласна, так как считает, что главной целью амнистии является закрытие дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года и начало движения в сторону всеобщего примирения.

Соглашение с партиями

Принятие закона "Об амнистии" является одним из обязательных условий соглашения, которое было подписано политическими партиями при посредничестве ЕС. Помимо всеобщего примирения закон поможет депутату Мелии, который был задержан 23 февраля за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $11,5 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года, выйти из тюрьмы. Мелии вменяют 225 статью УК Грузии - "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем".

Правящая партия Грузии и оппозиция 19 апреля одобрили соглашение, текст которого был предложен главой Евросовета Шарлем Мишелем. Документ состоит из пяти пунктов и направлен на преодоление политического кризиса в стране. Первые два пункта предусматривают освобождение совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, приговоренного в 2020 году к четырем годам тюрьмы за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, а также Мелии. Оппозиция считает обоих политическими заключенными. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник помиловала Руруа.

Соглашение также предполагает проведение масштабной избирательной и судебной реформы. Кроме того, если на предстоящих в октябре текущего года выборах в местные органы власти правящая партия наберет менее 43% в пропорциональной части, в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.

Кризис в Грузии

Политический кризис в Грузии длился с ноября прошлого года. Оппозиция отказалась признавать результаты прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборов, на которых победила "Грузинская мечта", и бойкотировала работу парламента. Кризис углубился, после того как 23 февраля Мелия был арестован из-за неуплаты залога. За несколько дней до ареста Мелии в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по тому же вопросу. Оппозиционера арестовали при новом премьере Ираклии Гарибашвили.