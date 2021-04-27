Лидер турок-киприотов заявил после встречи с генсеком ООН о неизменности позиций сторон

ЖЕНЕВА, 27 апреля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций и турко-кипрская сторона остались при своих мнениях в отношении путей урегулирования проблемы Кипра. Об этом лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил во вторник после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которой в Женеве открылся саммит по решению проблемы разделенного острова.

"Мне не нужно повторять то, что мы сказали [друг другу]. Мы сохранили свои позиции. Он [Гутерриш] сам знает, что мы являемся заложниками на Кипре. В конце концов, он вел переговоры в Кран-Монтане", - сказал Татар, входя из отеля "Интерконтиненталь", где остановился генсек ООН и ряд других участников женевской конференции, а также напомнив о предыдущем подобном саммите, который в 2017 году состоялся на упомянутом горнолыжном курорте и завершился безрезультатно.

Тем не менее, по утверждению Татара, встреча прошла плодотворно, и Гутерриш выслушал позиции, которые, как подчеркнул президент ТРСК, были очень четко изложены турко-кипрской стороной.

По завершении встречи с Татаром Гутерриш принял президента Республики Кипр, лидера греков-киприотов Никоса Анастасиадиса.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, где в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК, которую в мировом сообществе признает только одна Анкара. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

В резолюциях СБ ООН по Кипру говорится о том, что на острове должна быть сформирована двузональная и двухобщинная федерация. Именно на таком формате урегулирования настаивает не только сама ООН, но и греки-киприоты вместе с поддерживающими их Афинами, а также почти все международное сообщество, включая Россию. Однако Анкара и турко-кипрское руководство считают, что федеративный формат себя исчерпал в качестве основы урегулирования кипрской проблемы и что таковой должно стать признание факта существования на острове двух государственных образований, то есть в том числе и самопровозглашенной ТРСК. А значит, речь, по мнению как турко-кипрской стороны, так и Турции, может идти только о будущем союзе двух государств, то есть уже не о федерации, а о конфедерации.