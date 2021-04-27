{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: корабль ВМС США совершил предупредительные выстрелы по иранским судам

По данным американских военных, после этого суда КСИР отошли на безопасное расстояние от кораблей США

ТАСС, 27 апреля. Патрульный корабль ВМС США произвел несколько предупредительных выстрелов после того, как три судна, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), приблизились к нему в Персидском заливе. Об этом со ссылкой на американских военных сообщило во вторник агентство Reuters.

"Экипажи США сделали несколько предупреждений напрямую по радио и через громкоговорители, но суда КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. Затем экипаж [патрульного корабля ВМС США] Firebolt произвел предупредительные выстрелы", - говорится в заявлении военных.

Отмечается, что после этого суда КСИР отошли на безопасное расстояние от кораблей США.

Теги
СШАИран
Парламент Японии одобрил соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве
Документ был подписан 15 ноября 2020 года
Читать полностью