В Госдепе заявили о стремлении к открытому диалогу с РФ по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Вашингтон стремится выстроить и поддерживать открытый диалог с Москвой по стратегической стабильности. Об этом заявил во вторник ТАСС представитель Госдепартамента США.

Ранее во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на совещании в Совете Федерации, посвященном кризису системы контроля над вооружениями, сообщил, что Москва предложила администрации президента США Джо Байдена начать диалог по стратегической стабильности в русле заявлений российского лидера Владимира Путина во время послания Федеральному собранию.

"Мы хотим выстроить и поддерживать открытый диалог с Россией по ряду вопросов, связанных со стратегической стабильностью, это включает обсуждение контроля над вооружениями в продолжение продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу прокомментировать слова Рябкова. "Мы планируем, что у нас будет больше по этому вопросу в ближайшие месяцы", - добавил представитель Госдепа, не уточнив, о чем именно идет речь.

В Госдепе при этом подчеркнули, что США стремятся к предсказуемым и стабильным отношениям с РФ, однако готовы к тому, что они продолжат представлять трудности. "Мы ожидаем, что эти отношения продолжат представлять собой сложную задачу, это то, к чему мы готовы", - сказал представитель Госдепартамента.

21 апреля в своем послании Федеральному собранию Путин заявил, что Россия настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать "уравнение безопасности". По его словам, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе "уравнения безопасности", которая охватывала бы все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи.