Блинкен назвал безосновательными попытки обвинить Керри в передаче секретов Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Попытки обвинить бывшего госсекретаря США Джона Керри в том, что он передавал главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу секретную информацию, не имеют под собой основания, поскольку все упомянутые сведения к тому времени уже были опубликованы в прессе. Об этом заявил действующий госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

"Эти вещи были настолько "секретными", что о них тогда писала вся пресса, - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения в адрес Керри. - Так что это полная чушь. Очень жаль, что это используется в политических целях".

Ранее в СМИ США и других стран появились публикации о якобы "секретном" интервью Зарифа. В нем он критически отзывался о России и ее роли в ядерной сделке, бывшем командующем иранским Корпусом стражей исламской революции (элитные части ВС) генерале Касеме Сулеймани, а также рассказал, что Керри передал ему информацию об антииранских действиях Израиля. Несколько политиков-республиканцев после этого выступили с заявлениями о том, что Керри может быть виновен в передаче Ирану секретных сведений.

Блинкен не уточнил, считает ли он попавшую в распоряжение СМИ запись подлинным интервью Зарифа.