Reuters: президент Сомали откажется продлевать срок своих полномочий на два года

ТАСС, 28 апреля. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед заявил в среду, что откажется от продления срока своих полномочий на два года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мохамед сказал, что причиной такого решения стало внутреннее и международное давление после столкновений в столице Могадишо и раскол сил безопасности по этническому признаку. "Как гарант Конституции и обязанный найти баланс между политическим соглашением и недавно принятым Народной палатой законом, в субботу я предстану перед Народной палатой нашей республики, чтобы восстановить процесс 17 сентября между федеральным правительством Сомали и руководителями регионов", - говорится в заявлении, размещенном в среду на официальной странице президента Сомали в Twitter. Речь идет об избирательной модели, которая была согласована федеральными властями и регионами 17 сентября 2020 года.

"Наконец, я призываю всех наших мужчин и женщин в военной форме поддерживать мир в нашей столице и обеспечивать безопасность наших граждан, чтобы избежать любых нарушений безопасности. Я также прошу народ Сомали поддержать наши силы и сотрудничать с ними", - заключил он.

Конфликт в Могадишо

Несколькими часами ранее премьер-министр Мохамед Хусейн Робле осудил предложенное главой страны продление срока и призвал провести новые президентские выборы. Он также призвал немедленно остановить конфронтацию и ввести в городе режим прекращения огня без каких-либо условий.

Нижняя палата парламента - Народная палата - приняла 12 апреля закон, согласно которому выборы должны быть проведены в течение ближайших двух лет. На весь этот срок продлевается и действие президентского мандата Мохамеда. Это решение привело к глубокому расколу между политическими лидерами и руководителями регионов.

Столкновения в столице Сомали начались 25 апреля, когда мятежные подразделения Вооруженных сил Сомали вошли в северную часть города, установив контроль над районами Каран, Якшид и Хелива. Минометному обстрелу подвергся президентский дворец в центре Могадишо, передала радиостанция "Далсан". В свою очередь сохраняющие верность правительству регулярные части штурмовали жилища двух лидеров оппозиции, включая бывшего президента Сомали Хасана Шейха Махмуда.

Отряды оппозиции также захватили несколько важнейших автомобильных развязок в различных местах города и возвели дополнительные баррикады на стратегических направлениях. В понедельник новостной портал "Гарове" сообщил, что с юга в Могадишо перебрасывают сохраняющие верность правительству армейские подразделения, которые участвовали в операциях против исламистов из террористической группировки "Аш-Шабаб".

Электоральные разногласия

Президентские выборы должны были состояться в Сомали до 1 февраля текущего года, однако не были проведены из-за разногласий между лидерами штатов и главой государства по составу избирательной комиссии и ее полномочиям. После истечения срока президентского мандата Мохамеда ведущие политические призвали к его уходу и созданию национального переходного совета, который должен провести в стране парламентские и президентские выборы.

Между тем Африканский союз осудил продление полномочий президента Сомали и призвал все политические силы немедленно возобновить переговоры в целях скорейшего проведения парламентских и президентских выборов. Объединение также высказало сомнение в том, что в создавшихся условиях реформа электоральной системы страны возможна и желательна.