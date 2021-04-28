Посол Ирана заявил, что не обсуждал в МИД РФ утечку интервью Зарифа

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что не обсуждал в МИД РФ утечку интервью главы иранского дипведомства Мохаммада Джавада Зарифа.

"Мы обсуждали наши обычные дела", - сказал он журналистам, покидая здание на Смоленской площади.

В среду Джалали посетил МИД РФ, где провел более двух часов.

25 апреля в некоторых западных СМИ появились публикации с выдержками из неопубликованного интервью Зарифа, которое он якобы дал в марте. Помимо текстовой версии был опубликован аудиофайл, на котором слышен голос Зарифа. На записи он обсуждает визит командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани в Москву в 2015 году, судьбу ядерной сделки и отношение к ней ее участников, конфликт в Сирии и роль в нем России, а также отношения с Москвой и Вашингтоном.