Украинский телеканал "Наш" оштрафовали за "разжигание вражды" на $7,1 тыс.

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на более чем 200 тыс. гривен (примерно $7,1 тыс.) телеканал "Наш" "за разжигание вражды". Об этом в среду сообщила пресс-служба Нацсовета.

"Результаты безвыездных внеплановых проверок ООО "НАШ 365" (логотип "НАШ"), г. Киев, рассмотренные на заседании Национального совета 28 апреля, привели к применению к этому вещателю за нарушение требований украинского законодательства двух предупреждений и двух штрафных санкций на сумму более 200 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечает Нацсовет, это касается, в частности, передачи "Пятница. Вечер", в которой по интернет-связи принял участие представитель провозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник. Подчеркивается, что он "высказал противоправные утверждения относительно территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Украины, ее конституционного строя ("Донбасс не находится в составе Украины", "на Донбасс не распространяется украинское право и на Донбасс не распространяется украинская власть, украинская Конституция" и т.п.), разжигал вражду, что выражалось в обвинениях законной власти Украины и ее вооруженных сил в намерениях территориальной экспансии".

Кроме того, одна из проверок касалась интерактивного голосования с предложением украинским зрителям ответить на вопрос: "Владимир Путин заслуживает Нобелевской премии мира?" Поводом для голосования была информация о выдвижении группой российских общественных деятелей кандидатуры президента Российской Федерации на соискание награды.