США намерены предложить России пойти на дальнейшее сокращение ядерных арсеналов

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Новая американская администрация намерена предложить российскому правительству пойти на дальнейшее сокращение ядерных вооружений. Об этом сообщила в среду кандидат на пост заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Глядя в будущее, и это рассматривается [американской] администрацией, и она находится в процессе планирования дальнейших шагов во взаимодействии с Россией по данным вопросам, могу сказать, что идея, безусловно, заключалась бы в обеспечении более глубоких сокращений [числа ядерных боезарядов]. Однако многое из этого зависит от того, что произойдет на переговорах [Москвы и Вашингтона] о стратегической стабильности, которые [сейчас] планируются", - заявила Дженкинс. Она выступила на посвященных рассмотрению ее кандидатуры слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы (должностные лица США - прим. ТАСС), безусловно, хотим включить [в этот диалог] обсуждение некоторых новых вооружений, которые есть у России. Мы, безусловно, хотим рассматривать их (россиян - прим. ТАСС) нестратегические ядерные вооружения", - сказала Дженкинс.

Она уточнила, что конкретные инициативы возможного нового сокращения российского и американского ядерных арсеналов власти США еще не сформулировали. "Мы, разумеется, хотим провести [с Россией] обсуждение, в ходе которого мы (американские власти - прим. ТАСС) затронем все эти вооружения <...>, чтобы мы могли определить в точности, в какой именно сфере нам необходимо говорить о более глубоких сокращениях [числа ядерных боеголовок]", - отметила претендент на должность заместителя главы внешнеполитического ведомства США.

Однако Вашингтон примет решение о формулировании своих предложений Москве на этот счет после изучения "всех надлежащих факторов, включая необходимость наличия мощного ядерного арсенала", добавила Дженкинс. Президент США Джо Байден внес ее кандидатуру на утверждение верхней палаты Конгресса в середине марта.