CNN: Трамп может в мае возобновить митинги для поддержки политиков-республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп может в мае возобновить проведение митингов с целью оказать поддержку политикам от Республиканской партии. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на источники из числа помощников бывшего американского лидера.

По словам сторонников Трампа, бывший глава Белого дома заинтересован в том, чтобы проводить митинги в поддержку республиканцев, разделяющих повестку бывшей американской администрации.

"Они [митинги] определенно будут отличаться в организационном плане, однако у нас отлично получалось проводить подобные мероприятия в 2020 году, поэтому мы, скорее всего, прибегнем к помощи прежних поставщиков", - приводит CNN слова источника. По его данным, митинги с участием Трампа могут быть возобновлены уже в мае текущего года.

В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы американской администрации. В апреле он отметил, что со всей серьезностью рассматривает такую возможность.

Ранее Трамп выражал уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам выборов 2022 года. 28 февраля бывший лидер во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.