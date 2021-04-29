Байден: США будут работать с союзниками в вопросах угроз, связанных с КНДР и Ираном

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Вашингтон намерен тесно взаимодействовать с союзниками в вопросе противодействия угрозам, связанным с ядерными программами КНДР и Ирана. Об этом говорится в обнародованном Белым домом в среду тексте речи президента США Джо Байдена с пометкой "для немедленного распространения" в момент начала его выступления перед членами обеих палат американского Конгресса.

"Что касается ядерных программ Ирана и КНДР, которые представляют серьезную угрозу для безопасности Америки и мира, мы будем тесно работать с нашими союзниками, чтобы посредством дипломатии и твердого сдерживания противостоять угрозам, исходящим от обеих этих стран", - подчеркнул в своей речи американский лидер.