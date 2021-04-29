МИД Болгарии пообещал провести "серьезный разговор" с российским послом

СОФИЯ, 29 апреля. /ТАСС/. В болгарском МИД проведут в четверг встречу с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой и готовы к серьезному разговору. Об этом в интервью телеканалу Nova сообщила исполняющая обязанности вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

"С послом России в Болгарии мы проведем очень серьезный разговор. Разговор в дипломатии - это тоже действие. Реагируем каждый раз, когда нарушаются интересы Болгарии. Гарантировано, что будут и действия. Проводим анализ ситуации и скоро объявим свое решение", - сказала Захариева.

"Мы хотим развивать с Россией туризм и иметь равноправные отношения, но это не должно быть ценой национальной безопасности Болгарии", - отметила и.о. главы МИД. В интервью она также затронула тему расследования взрывов на складах в Болгарии, в причастности к котором болгарская прокуратура подозревает шестерых россиян. По ее словам, болгарская сторона предприняла дополнительные действия в рамках следствия по этому делу после расследования чешской стороны дела о взрывах на складах в деревне Врбетице в Чехии в 2014 году.