Спикер Рады осудил марш неонацистов в центре Киева

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступил с осуждением участников марша, который по случаю годовщины формирования нацисткой дивизии СС "Галичина" в центре Киева провели ультраправые радикалы.

"Отношусь плохо. <...> Пропаганда нацизма, пропаганда войск вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам [имиджа] ни внутри общества, ни за рубежом. Я надеюсь, что мы все хорошо помним, что принесла война на Украину. Фактически нет ни одной семьи, которая бы не потеряла близких в этой войне", - сказал в четверг председатель парламента на брифинге для журналистов, который транслировал телеканал "Рада".

Он подчеркнул, что считает неуместным популяризацию в стране войск СС, в том числе дивизии "Галичина". При этом Разумков подчеркнул, что ответ властей в этой ситуации должен быть в рамках закона.

В Киеве в среду прошло шествие представителей националистических и радикальных организаций в вышиванках по случаю очередной годовщины формирования на Украине дивизии СС "Галичина". В годы Великой Отечественной войны она входила в структуру войск СС нацисткой Германии, данные формирования признаны во всем мире преступными, а также запрещены по украинским законам. В марше приняли участие около 70 человек. Они прошли по центру украинской столицы, а на мосту возле площади Независимости повесили плакат с изображением солдат в нацистской форме.