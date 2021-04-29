ОПЗЖ потребовала отменить законопроект, разрешающий продажу украинской земли иностранцам

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Фракция партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде требует отменить принятый депутатами законопроект, разрешающий продажу украинской земли иностранцам. Соответствующий проект постановления зарегистрировали в четверг в парламенте депутаты от ОПЗЖ, сообщила пресс-служба партии.

"Фракция ОПЗЖ инициирует отмену закона о продаже земли иностранцам", - отмечается на ее сайте.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что принятый Радой законопроект "противоречит положениям Декларации о государственном суверенитете Украины и Конституции Украины". При его рассмотрении также был нарушен регламент Рады, добавили в ОПЗЖ.

По мнению партии, положения проекта закона направлены "на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к получению в собственность земельных участков и фактически приводят к декларативности законодательного положения о запрете этим лицам получать в собственность землю сельскохозяйственного назначения". В случае введения в действие этого закона, отмечается в сообщении, создается антиконституционный механизм, когда владелец земельного участка частной формы собственности сможет без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти самостоятельно изменить любое целевое назначение земельного участка. При этом лишить его права собственности за нецелевое использование земли будет невозможно.

"В этой связи фракция ОПЗЖ считает принятие законопроекта противоправным и требует его отменить", - подчеркивается в сообщении.

Земельный вопрос

В минувшую среду Верховная рада приняла во втором чтении и в целом закон об изменениях в Земельный кодекс Украины, которым предусмотрено сокращение государственного регулирования в сфере земельных отношений и расширение возможности для иностранцев покупать землю. Согласно поправкам, из Земельного кодекса исключаются нормы, ограничивающие возможность иностранных физических и юридических лиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Приобретать земли сельхозназначения иностранцам по-прежнему не разрешается. Однако в оппозиции заявили, что нормы закона прописаны так, что на практике позволят обходить это ограничение. Еще одним моментом, ставшим предметом споров, стала отмена специального разрешения для владельца земли на перенос грунтового покрова, которая фактически предполагает возможность снятия и продажи верхнего плодородного слоя земли. Авторы документа отмечали, что он завершает процесс земельной децентрализации и завершает земельную реформу

Верховная рада 31 марта 2020 года приняла закон о продаже и покупке земли на Украине. Документ предусматривает, что сначала начнутся продажи паев, которые принадлежат частным собственникам. В первые два года действия закона государственные и коммунальные земли продаваться не будут. Из-за массовых протестов аграриев и возражений ряда политиков в принятом документе исключена первоначально предложенная норма о допуске иностранцев к покупке земли и сокращена возможность концентрации земли в одних руках с 200 тыс. га до 100 га.

На принятии этого закона настаивал МВФ. Без этого документа, а также закона о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам, в первую очередь "Приватбанка" Игорю Коломойскому, фонд отказывался давать Украине кредит. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после принятия этих законов страна может рассчитывать на 10 млрд долларов финансовой помощи. Закон вступает в силу 1 июля 2021 года.