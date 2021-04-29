Разведка США назвала призрачными перспективы быстрого урегулирования в Донбассе

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США считает, что перспективы быстрого урегулирования конфликта на востоке Украины остаются призрачными. Об этом сообщил в четверг директор РУМО генерал-лейтенант Сухопутных войск США Скотт Беррьер.

"Перспективы урегулирования [в Донбассе] в ближайшее время являются призрачными <...>", - говорится в тексте вступительного слова начальника американской военной разведки, которое было подготовлено к слушаниям с его участием в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

По оценке начальника американской военной разведки, договоренности о прекращении огня от 27 июля 2020 года позволили "сокращать уровень насилия" в зоне конфликта на востоке Украины "на протяжении почти шести месяцев". Однако режим прекращения огня начал ослабевать с января, утверждает Беррьер. Кроме того, он выразил мнение, что присутствие на востоке Украины сил, которыми якобы управляет Россия, остается, по его утверждению, для Москвы "действенным инструментом принуждения [Киева]".

Внутренний вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году. В основе его мирного урегулирования лежат минские договоренности. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме того, Украина настаивает на передаче ей участка границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после новых выборов в Донбассе.