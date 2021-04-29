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Байден выдвинул кандидатуры на посты помощников госсекретаря

Спецпредставителем президента по ядерному нераспространению предлагается назначить Адама Шейнмана

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден предложил в четверг на утверждение Сената Конгресса кандидатуры на посты помощников госсекретаря, а также на должность своего спецпредставителя по ядерному нераспространению. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Предполагается, что Карен Донфрид станет помощником главы внешнеполитического ведомства по делам Европы и Евразии, Барбара Лиф - по Ближнему Востоку, Джессика Льюис - по военно-политическим делам.

Спецпредставителем президента по ядерному нераспространению в ранге посла предлагается назначить Адама Шейнмана.

Теги
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