Парламент Китая принял закон против расточительства еды

ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) принял закон, направленный против расточительства еды. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

Согласно новому закону, заведения общественного питания могут взимать плату с клиентов за утилизацию чрезмерного количества оставленных ими пищевых отходов. Соответствующий тариф должен быть четко обозначен заведением и известен посетителям. Рестораны также обязаны напоминать клиентам об обязанности бережливо относиться к продуктам.

Заведения, не выполняющие положения закона, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. юаней (около $1,5 тыс.). Закон направлен на обеспечение продовольственной безопасности, уточняет агентство.

По официальной статистике властей КНР, ежегодно в городской индустрии общественного питания Китая около 18 млн тонн продуктов питания расходуются впустую.