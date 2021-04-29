МИД Израиля осудил прославление нацистских пособников на Украине и марш радикалов в Киеве

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Израиля в четверг решительно осудило продолжающееся прославление нацистских пособников на Украине и выразило озабоченность в связи с проведенным 28 апреля в Киеве маршем в честь создания украинской дивизии СС "Галичина".

"Министерство иностранных дел Израиля выражает озабоченность в связи с состоявшимся вчера вечером парадом в центре Киева по случаю создания дивизии СС "Галичина". Мы осуждаем продолжающееся прославление нацистских пособников [на Украине] и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и предотвратит их повторение", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД еврейского государства.

"Подразделения войск СС были причастны к одним из самых ужасных преступлений, имевших место во время Холокоста. Сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом - это не только внутреннее дело каждой страны, но и часть коллективной ответственности человеческого общества где бы то ни было", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В Киеве в среду прошло шествие представителей националистических и радикальных организаций по случаю очередной годовщины создания на Украине в 1943 году дивизии СС "Галичина". В годы Великой Отечественной войны она входила в структуру войск СС, признана во всем мире преступной организацией и запрещена украинским законом. В марше приняли участие около 70 человек. Они прошли по центру украинской столицы, а на мосту возле площади Независимости повесили баннер, на котором были изображены солдаты в нацистской форме.