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Кризис на Украине

Кравчук считает, что Зеленский и Путин должны говорить с глазу на глаз

Глава делегации Киева в контактной группе выразил уверенность, что встреча президентов Украины и России состоится

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз, без участия западных партнеров. Так считает экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

"Стоит. Зеленскому не нужна постоянно нянька", - сказал он в четверг в эфире "Радио НВ", отвечая на вопрос о том, стоит ли встречаться Зеленскому с Путиным один на один, без западных партнеров.

В то же время он сказал, что "позиция США, ЕС, НАТО и всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину, выражена четко и однозначно", и Зеленский может и должен опираться в том числе и на их позицию, но главными должны оставаться интересы Украины.

Кравчук выразил уверенность, что встреча президентов Украины и РФ состоится. "Я верю в то, что эта встреча нужна, и что она в конце концов состоится", - сказал он. После такого диалога, полагает Кравчук, стороны "пойдут шаг за шагом к урегулированию других отношений". "Какими они будут - это будет в порядке обсуждения", - добавил он.

Президент РФ 22 апреля, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, заметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом президент РФ добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений стран.

Украинский лидер позднее поручил своему офису организовать его встречу с Путиным. В среду Зеленский заявил, что Ватикан может стать лучшим местом для их встречи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не знает, готов ли Путин проводить двустороннюю встречу с Зеленским где-то, кроме Москвы. В четверг глава парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что встреча Зеленского и Путина может состояться до лета, но конкретная дата еще не согласована.

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