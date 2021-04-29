Politico: ФБР допросило бывшего депутата Украины по делу экс-адвоката Трампа Джулиани

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США допросило бывшего народного депутата Украины Андрея Артеменко по делу бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, в квартире которого ранее прошли обыски. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на экс-депутата.

Артеменко принимал участие в съемках документального многосерийного фильма американской сети One America News Network, которыми занимался в 2019 году Джулиани. Лента была призвана подорвать доверие к попыткам демократов отстранить от должности Трампа и упрочить его шансы на переизбрание главой государства на выборах 2020 года.

Бывший украинский депутат рассказал следователям все, что ему известно об экс-мэре Нью-Йорка Джулиани. По его словам, ФБР связалось с ним еще в прошлом году. Артеменко отказался делиться дальнейшими подробностями своего общения с правоохранительными органами. Министерство юстиции США и ФБР отказались от комментариев.

В 2017 году газета The New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Россией и Украиной, а также по отмене антироссийских санкций были представлены Майклу Флинну, который в то время занимал должность помощника президента Трампа по национальной безопасности. По утверждению издания, основную роль в разработке данного плана сыграл Артеменко, который встречался с одним из адвокатов американского лидера. Из-за этого его исключили из украинской Радикальной партии и возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко также лишил его гражданства и запретил въезд в страну.

В среду сотрудники ФБР провели обыск в квартире Джулиани в Нью-Йорке. По данным газеты The New York Times, он был связан с расследованием лоббистской деятельности, которую юрист мог вести на Украине. В рамках обыска из квартиры были изъяты принадлежащие Джулиани электронные носители.

О деле Джулиани

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына нынешнего президента США демократа Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.