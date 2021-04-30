Сенат США утвердил кандидатуру Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим делам

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг единогласно утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим делам. Трансляция велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Нынешний президент США Джо Байден внес кандидатуру 59-летней Нуланд на утверждение в Сенат в феврале. В ближайшее время она будет приведена к присяге.

Ранее Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года Нуланд в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

Во время массовых протестов в Киеве в 2014 году, которые привели в итоге к свержению украинского лидера Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.

В мае 2019 года Нуланд было отказано в российской визе. В МИД России заявили, что дипломат внесена в черный список, составленный Москвой в ответ на американские санкции.