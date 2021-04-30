Байден навестил экс-президента Картера в штате Джорджия

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Американский лидер демократ Джо Байден навестил в четверг 39-го президента США Джимми Картера, который проживает в штате Джорджия.

Визит, который продлился около часа, стал первой личной встречей 78-летнего действующего главы государства и его 96-летнего однопартийца Картера с тех пор, как Байден занял пост президента. Бывший американский лидер не смог посетить его инаугурацию 20 января из-за пандемии. В Белом доме подчеркнули, что речь идет о частной встрече, поэтому на ней не присутствовали летевшие в Джорджию вместе с главой вашингтонской администрации журналисты. Байден выступит в Атланте перед своими сторонниками в связи с преодолением символического рубежа в 100 дней пребывания у власти в стране.

Перед встречей заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что президент просто намерен "заглянуть и поздороваться". "Президента и первую леди связывают давние дружеские отношения с президентом Картером и миссис Картер. Президент Байден действительно говорил с ним, с президентом Картером, вечером перед днем инаугурации. Как мы все знаем, они (супруги Картер - прим. ТАСС) не смогли присутствовать [на инаугурации]. <...> В том разговоре они договорились, что постараются встретиться после инаугурации. Поскольку они оба были в Джорджии, они [супруги Байден] хотели заглянуть и поздороваться", - рассказала Жан-Пьер.

Картера и Байдена связывают давние отношения. Примечательно, что Байден был первым сенатором, поддержавшим кандидатуру Картера на пост президента. Инаугурация Байдена стала первой, которую пропустил Картер примерно за последние полвека.