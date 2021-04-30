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Байден навестил экс-президента Картера в штате Джорджия

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что президент планировал просто "заглянуть и поздороваться"

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Американский лидер демократ Джо Байден навестил в четверг 39-го президента США Джимми Картера, который проживает в штате Джорджия.

Визит, который продлился около часа, стал первой личной встречей 78-летнего действующего главы государства и его 96-летнего однопартийца Картера с тех пор, как Байден занял пост президента. Бывший американский лидер не смог посетить его инаугурацию 20 января из-за пандемии. В Белом доме подчеркнули, что речь идет о частной встрече, поэтому на ней не присутствовали летевшие в Джорджию вместе с главой вашингтонской администрации журналисты. Байден выступит в Атланте перед своими сторонниками в связи с преодолением символического рубежа в 100 дней пребывания у власти в стране.

Перед встречей заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что президент просто намерен "заглянуть и поздороваться". "Президента и первую леди связывают давние дружеские отношения с президентом Картером и миссис Картер. Президент Байден действительно говорил с ним, с президентом Картером, вечером перед днем инаугурации. Как мы все знаем, они (супруги Картер - прим. ТАСС) не смогли присутствовать [на инаугурации]. <...> В том разговоре они договорились, что постараются встретиться после инаугурации. Поскольку они оба были в Джорджии, они [супруги Байден] хотели заглянуть и поздороваться", - рассказала Жан-Пьер.

Картера и Байдена связывают давние отношения. Примечательно, что Байден был первым сенатором, поддержавшим кандидатуру Картера на пост президента. Инаугурация Байдена стала первой, которую пропустил Картер примерно за последние полвека.

Теги
СШАКартер, ДжиммиБайден, Джозеф (Джо)
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