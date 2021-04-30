WP: ФБР предупреждало экс-адвоката Трампа о том, что он якобы стал целью операции России

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупреждало в 2019 году бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и близкого сторонника экс-главы государства в Сенате Конгресса Рона Джонсона (республиканец от штата Висконсин) о том, что они якобы стали целью приписываемой России операции, направленной на вмешательство в президентские выборы, которые прошли в стране в 2020 году. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в четверг на сайте газеты The Washington Post, которая ссылается на свои источники.

По их версии, предполагаемая "российская операция по оказанию влияния" была направлена на распространение в преддверии выборов ложной информации, "призванной нанести политический ущерб" нынешнему президенту США Джо Байдену, который в прошлом году был кандидатом на пост главы государства от Демократической партии.

Москва неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о вмешательстве России в ход американских выборов в 2016 и 2020 годах. Доказательств, которые бы подтвердили точность таких заключений, американские власти ни разу не предоставили.

ФБР предупредило Джулиани, когда тот был активно вовлечен в кампанию по переизбранию республиканца Трампа и пытался найти на Украине негативную информацию о семье Байдена. Тем не менее экс-мэр Нью-Йорка Джулиани отправился в Киев, где встретился с депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, которого США затем внесли в санкционный список за вмешательство в выборы. В американском министерстве финансов утверждали, что Деркач якобы уже более десяти лет работает на российские спецслужбы.

На Украине Джулиани занимался съемками документального многосерийного фильма американской сети One America News Network. Лента была призвана подорвать доверие к попыткам демократов отстранить от должности Трампа и упрочить его шансы на переизбрание главой государства на выборах.

В среду сотрудники ФБР провели обыск в квартире Джулиани в Нью-Йорке. По данным газеты The New York Times, он был связан с расследованием лоббистской деятельности, которую юрист мог вести на Украине. В рамках обыска из квартиры были изъяты принадлежащие Джулиани электронные носители.

О деле Джулиани

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына нынешнего президента США демократа Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.