Рейтинг президента Южной Кореи упал за год до выборов до нового минимума

СЕУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. Уровень доверия к политике, проводимой президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, достиг самого низкого уровня с момента его прихода к власти в 2017 году, составив 29%. Такие данные опубликовало в пятницу социологическое бюро Gallup Korea по итогам опроса общественного мнения, проведенного с 27 по 29 апреля среди 1 тыс. совершеннолетних граждан страны.

Данный показатель сократился на 2 процентных пункта (п. п.) по сравнению с предыдущей неделей. Недовольство политикой президента выразили 60% респондентов, остальные затруднились ответить.

В числе главных причин отрицательной оценки 28% респондентов назвали провальную политику властей в области регулирования рынка недвижимости. Еще 17% опрошенных недовольны мерами по борьбе с пандемией, а 9% считают, что правительство прилагает недостаточно усилий для преодоления экономических проблем и улучшения жизни граждан.

Рейтинг правящей в стране Демократической партии "Тобуро" вырос за неделю на 1 п. п., составив 33%, а рейтинг главной оппозиционной партии "Гражданская сила" остался без изменений на уровне 28%.

Погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%. Президентские выборы в Республике Корея состоятся в марте 2022 года.