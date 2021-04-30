Япония и США провели совместные маневры с участием истребителей и бомбардировщиков

ТОКИО, 30 апреля. /ТАСС/. Воздушные Силы самообороны Японии и ВВС США 27 апреля провели совместные учения в районе Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Сил самообороны Японии.

Отмечается, что в маневрах приняли участие 13 истребителей F-15 и два истребителя F-2, находящиеся на вооружении Японии, а также два бомбардировщика B-52 ВВС США. В Восточно-Китайском море распложены острова Сенкаку (Дяоюйдао), являющиеся предметом территориального спора между Токио и Пекином.

Кроме того, японский министр обороны Нобуо Киси в пятницу заявил на пресс-конференции, что Япония "с серьезной обеспокоенностью пристально наблюдает за действиями КНР в морской сфере".

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Особую обеспокоенность Японии в последнее время вызывает активность сторожевиков КНР в районе Сенкаку. В феврале китайские корабли 14 раз заходили в зону у этих островов, которую Япония считает своими территориальными водами. В Токио это связывают в том числе с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. В ответ Япония также наделила свою береговую охрану правом применять оружие в случае попытки высадки на Сенкаку, что, по мнению экспертов, повышает угрозу вооруженного конфликта между странами.