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Кризис в Белоруссии
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СМИ: обвинение в подготовке госпереворота в Белоруссии предъявили девяти лицам

Четверо из них содержатся в следственном изоляторе КГБ республики

МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Комитет госбезопасности Белоруссии предъявил девяти лицам обвинение в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти. Об этом сообщило в пятницу агентство "БелТА" со ссылкой на официального представителя КГБ Андрея Яроша.

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Представитель спецслужбы проинформировал, что это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.

По его словам, первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ. В отношении Щигельского, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макара генпрокуратура заочно применила меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело о подготовке госпереворота

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США.

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. По данным следствия, всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. В Комитете госбезопасности сообщали, что задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАКризис в Белоруссии
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