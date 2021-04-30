СМИ: обвинение в подготовке госпереворота в Белоруссии предъявили девяти лицам

МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Комитет госбезопасности Белоруссии предъявил девяти лицам обвинение в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти. Об этом сообщило в пятницу агентство "БелТА" со ссылкой на официального представителя КГБ Андрея Яроша.
Представитель спецслужбы проинформировал, что это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.
По его словам, первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ. В отношении Щигельского, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макара генпрокуратура заочно применила меру пресечения в виде заключения под стражу.
Дело о подготовке госпереворота
17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США.
По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. По данным следствия, всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. В Комитете госбезопасности сообщали, что задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием.