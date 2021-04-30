В Киеве выплаты ко Дню Победы получат ветераны и участники "майдана" и операции в Донбассе

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Более 80 тыс. жителей Киева, в том числе воевавшие в Донбассе и участвовавшие в событиях на "майдане" в 2014 году, получат выплаты к 8 и 9 Мая. Об этом в пятницу на брифинге сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Город уже традиционно предоставит отдельным категориям киевлян ежегодную материальную помощь по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году выплаты получат более 81 500 жителей столицы. Это ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции (силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС), войны-интернационалисты, участники "Революции достоинства" (события на "майдане" - прим. ТАСС) и некоторые другие категории граждан", - отметил он.

Кличко не уточнил, какую сумму получит каждый из тех, кому предназначается помощь, однако сообщил, что в целом город выделил на эти нужды 52 млн гривен ($1,9 млн).

9 мая на Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню победы над фашизмом в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения.