Блинкен в ходе визита в Киев встретится с Зеленским

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев 5-6 мая встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердит поддержку суверенитета этой страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь 5-6 мая встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а также представителями украинского гражданского общества", - говорится в сообщении.

Блинкен, отмечает Госдеп, должен "подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", что в Вашингтоне считают необходимым в связи с приписываемой там "продолжающейся агрессией России". Вместе с тем госсекретарь уделит внимание реформам по борьбе с коррупцией, что "является ключом к обеспечению украинских демократических институтов, экономическому процветанию и евроатлантическому будущему".

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.