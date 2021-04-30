Белый дом ожидает, что на саммите НАТО обсудят противодействия киберугрозам России и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в июне рассмотрят противодействие киберугрозам со стороны России и Китая, а также вывод войск из Афганистана. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом.

"Президент США намерен участвовать в саммите НАТО в июне в Брюсселе. Центральным вопросом станет то, что будет из себя представлять альянс в предстоящие 10 лет. Пришло время следующей стратегической концепции на 10 лет, - сказал Салливан. - Это касается модернизации альянса перед лицом вызовов будущего, что включает максимально эффективный подход к киберсфере, где мы сталкиваемся со значительными угрозами со стороны России и Китая".

По его словам, речь идет о партнерстве среди стран Североатлантического договора не только в Европе и на Ближнем Востоке, но и в Индо-Тихоокеанском регионе. "Это [модернизация] затрагивает [противодействие] вызовам в сфере безопасности, которые не ушли: дезинформации, коррупции", - добавил представитель администрации.

"НАТО является центральным игроком в миссии в Афганистане. Решение президента США о выводе войск было скоординировано со всеми нашими союзниками по альянсу, - сказал Салливан. - Мы сейчас тесно работаем над выводом войск, что дополняется общей стратегией по продолжению дипломатического, гуманитарного и сотрудничества в сфере безопасности с афганскими правительством".

Россия неоднократно предлагала США и другим странам альянса наладить диалог в сфере кибербезопасности, однако соответствующие государства уходят от предложения.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.