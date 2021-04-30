Белый дом заявил, что США выработали новый подход к КНДР

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения крупной сделки с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нашей целью остается полная денуклеаризация Корейского полуострова при понимании, что усилия предыдущих четырех администраций [США] не привели к достижению данной цели. Наша политика не будет концентрироваться на достижении грандиозной сделки и не будет полагаться на стратегическое терпение. Наша политика предусматривает калиброванный практический подход, который открыт для дипломатического взаимодействия с КНДР и изучит эту возможность, также практический прогресс, укрепляющий безопасность США, наших союзников и развернутых [за рубежом американских] сил", - заявила официальный представитель президента Джо Байдена.

По ее словам, США консультировались и продолжат консультироваться "с Республикой Корея, Японией и другими союзниками и партнерами по каждому шагу" дальнейшего пути применительно к КНДР. Мнения зарубежных союзников и партнеров Вашингтона, а также усилия предыдущих администраций США учитывались при проведении окружением Байдена обзора курса в отношении Пхеньяна, заверила Псаки. Она не стала уточнять, когда именно Байден ознакомился с новыми рекомендациями по КНДР и утвердил их.

Ранее нынешнее правительство США сигнализировало, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что администрация Байдена собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп принял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.