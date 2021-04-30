США намерены обсудить на возможном саммите с Россией Украину и Иран

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены в случае проведения саммита с Россией обсудить на нем ситуацию на границе с Украиной и дипломатические усилия вокруг Ирана, однако встреча на высшем уровне на данный момент не подтверждена. Об этом заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Были обсуждения в ходе телефонного разговора между президентом США [Джо Байденом] и президентом [России Владимиром] Путиным. Но у меня нет никаких новостей о времени или подтверждении такой встречи на данный момент", - сказала она.

Байден в телефонном разговоре с Путиным 13 апреля выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе. Байден в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО.

"Если встреча будет подтверждена, то мы сможем больше рассказать о повестке. Однако наша задача состоит в том, чтобы мы могли продвинуться к более стабильным и предсказуемым отношениям, при которых мы говорим о наших обеспокоенностях, включая нахождение в заключении Алексея Навального, наращивание военных сил на границе с Украиной, - отметила Псаки. - Но мы также видим сферы, где можем сотрудничать. <...> Например, дипломатические усилия по Ирану".

"Я ожидаю, что это будет среди главных тем, но мы сейчас не находимся на данном этапе. Ничего не подтверждено в плане времени и самой встречи", - заявила пресс-секретарь.

Как сообщил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, он обсуждал по телефону с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым планы проведения саммита.