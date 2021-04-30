Госдеп: США привержены обеспечению безопасности Японии с использованием и ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты подтверждают приверженность обеспечению безопасности Японии с использованием всего спектра своих возможностей, включая ядерное оружие. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента по итогам очередного раунда американо-японского расширенного диалога по вопросу сдерживания, который прошел в пятницу в удаленном формате.

"Диалог предоставил возможность правительствам двух стран провести обстоятельные обсуждения вопросов региональной безопасности, оборонной стратегии [американо-японского] альянса, политики в области ядерной и противоракетной обороны, а также контроля над вооружениями. С 2010 года это [диалог] является форумом для должностных лиц американо-японского альянса по обсуждению того, как поддерживать и укреплять сдерживание в рамках нашего сотрудничества в области безопасности и обороны. Продолжительность диалога свидетельствует о непоколебимой приверженности США защите Японии с использованием всего спектра своих возможностей, включая ядерное оружие", - говорится в документе.

Согласно пятой статье Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.