Во время протестов против налоговой реформы в Колумбии пострадали 209 полицейских

БОГОТА, 30 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 209 сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести во время манифестаций против налоговой реформы, которые прошли в среду и четверг по всей Колумбии. Об этом в пятницу сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, в среду за помощью медиков обратились 116 полицейских, в четверг - 93. Больше всего пострадавших сотрудников правоохранительных органов было в Боготе - 71 человек. Накануне глава полиции южноамериканской республики Хорхе Луис Варгас Валенсия сообщил о 87 пострадавших полицейских.

"На данный момент задержаны 185 человек", - заявил Варгас Валенсия в пятницу. Он подчеркнул, что среди них 16 несовершеннолетних. Видео с выступлением главы полиции опубликовано на его странице в Twitter.