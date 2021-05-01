Блинкен затронет в ходе визита в Киев вопросы поставок оружия Украине

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев 5-6 мая затронет вопросы поставок американского оружия Украине. Об этом заявил в пятницу исполняющий обязанности помощника главы Госдепартамента по делам Европы и Евразии Филип Рикер на брифинге, посвященном поездке Блинкена.

"Что касается содействия в сфере безопасности, то мы предоставляем Украине значительную как летальную, так и нелетальную помощь, - сказал он. - Уверен, тема будет поднята в ходе нашего разговора. Это часть регулярного взаимодействия между нашим посольством и теми, кто находится в регулярном контакте с украинскими официальными лицами".

Вашингтон поставляет Киеву вооружения и направляет специалистов для обучения армии. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, в 2020 году - $300 млн. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа одобрила продажу Киеву летального оружия - Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin. В марте военное ведомство США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере $125 млн. В него вошли главным образом два патрульных катера Mark IV.