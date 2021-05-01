В Вашингтоне заявили, что не заставляют Европу выбирать между США и Китаем

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Американская администрация не заставляет Европу в рамках нынешнего внешнеполитического курса выбирать между США и Китаем. Об этом заявила в пятницу ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс.

"Президент, как и госсекретарь, были предельно ясны: наши отношения с Китаем будут конкурентными там, где они должны быть, партнерскими там, где они могут быть, и враждебными, когда они должны такими быть. Но общим подходом здесь является взаимодействие с Китаем с позиции силы, и это включает силу, которая исходит и от альянсов, и партнерств [США]. И наша цель не в том, чтобы поставить нас против них [Китая] или заставить союзников выбирать [между нами]", - отметила дипломат на спецбрифинге по поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу.