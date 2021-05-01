Более 50% японцев выступили за изменения конституции для более жестких мер против COVID

ТОКИО, 1 мая. /ТАСС/. Более половины жителей Японии считают необходимым внести поправки в конституцию, чтобы дать возможность властям вводить более жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в субботу агентством Кyodo .

Согласно проведенному исследованию, 57% респондентов отметили необходимость расширения полномочий правительства и ограничения частных прав. В первую очередь это касается режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который, по мнению общественности, недостаточно эффективен в нынешнем виде. Власти Японии после начала пандемии несколько раз вводили режим ЧС, однако он не подразумевал под собой полный локдаун, запрет на передвижения людей и принудительное закрытие точек общепита и других заведений.

В то же время 42% опрошенных считают, что менять конституцию и ограничивать права не следует. Опрос проводился по почте в марте и апреле. В нем приняли участие порядка 1,6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.

Правительство Японии из-за ускорения темпов распространения коронавируса ввело очередной, третий по счету, режим ЧС в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая. Нынешний режим ЧС можно назвать самым жестким с момента введения первых подобных ограничений в апреле прошлого года.

Так, ряд крупных сетевых универмагов по требованию властей ограничили свою работу и закрыли почти все магазины, кроме тех, которые торгуют продуктами и товарами первой необходимости. До 11 мая прекратили работу сетевые кинотеатры, несколько крупных зоопарков и тематических парков развлечений. Заведениям общепита рекомендовано работать до 20:00. При этом несколько сетей баров в японском стиле "идзакая" приняли решение закрыться до прекращения действия режима ЧС, а рестораны семейного формата объявили, что не будут продавать у себя алкоголь в этот период.

В Японии к настоящему времени было выявлено уже почти 600 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 10 тыс. человек умерли.