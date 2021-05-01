Флорида вводит штрафы за блокировку политиков в соцсетях

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Флорида вводит штрафы для социальных сетей с количеством пользователей более 100 млн в месяц за блокирование аккаунтов участников избирательных кампаний. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.

Сумма штрафа составит $250 тыс. в день, если речь идет о кандидате из Флориды, и $25 тыс. в остальных случаях. Порог в 100 млн пользователей в месяц при этом преодолевают лишь крупнейшие социальные сети, такие как Facebook и Twitter. Закон также обяжет социальные сети уведомлять политиков, аккаунты которых могут быть заблокированы, за семь дней до принятия такого решения.

Соответствующий проект уже приняло законодательное собрание штата, в котором большинство составляют республиканцы, в ближайшее время его намерен подписать губернатор-республиканец Рон Десантис.

Крупнейшие социальные сети подверглись резкой критике со стороны республиканцев после блокировки аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия 6 января. Twitter заявил, что Трамп заблокирован навсегда, Facebook также пока не восстановил его аккаунт. Республиканцы утверждают, что ведущие технологические компании в США поддерживают либеральную повестку, чего не скрывают и некоторые из основателей этих предприятий.

После президентских выборов в США ряд штатов пытается провести меры, чтобы закрепить сложившееся ранее доминирующее положение республиканцев или демократов. Одним из наиболее заметных примеров стала Джорджия, где был принят закон, ужесточающий правила проведения голосования и, по сути, отсекающий от участия в нем значительное число сторонников Демократической партии.