Reuters: помощь США Венесуэле не соответствовала гуманитарным принципам

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Поддерживаемая властями США попытка отправить помощь в Венесуэлу в 2019 году, которая закончилась конфликтом на границе с Колумбией, не была спланирована в соответствии с гуманитарными принципами. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на итоги проведенного аудита аппаратом генерального инспектора Агентства по международному развитию (USAID).

Администрация 45-го президента США Дональда Трампа планировала, что помощь будет направлена через колумбийскую границу в Венесуэлу союзникам лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Но колонны с гуманитарной помощью были блокированы ВС республики. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал тогда операцию нарушением суверенитета страны.

По мнению аппарата генерального инспектора, являющегося независимым органом и выполняющим надзорную функцию, при отправке гуманитарной помощи американские власти "не руководствовались профессиональной компетентностью, <...> принципами нейтральности, независимости и анализом потребностей". Во время предоставления помощи руководство USAID давало указания должностным лицам принимать решения, направленные на "укрепление доверия к временному правительству" Гуайдо. В документе также говорится, что руководство USAID требовало минимизировать финансирование агентств ООН, даже несмотря на то, что они имели в Венесуэле инфраструктуру для доставки отправленных США гуманитарных товаров, поскольку считало, что всемирная организация якобы симпатизирует правительству Мадуро.

Из 368 тонн помощи, отправленных в район колумбийско-венесуэльской границы, только восемь были доставлены в Венесуэлу, а остальные были переданы Колумбии или переправлены в Сомали, сообщил аппарат генинспектора.