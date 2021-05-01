Ле Пен выступила за отмену санкций ЕС в отношении российских депутатов

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о необходимости развивать диалог между Россией и ЕС и выступила за отмену взаимных санкций против парламентариев.

"Уже много лет назад ЕС ввел санкции против российских депутатов, вплоть до спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, что не является рядовым событием. Так что сложно удивляться тому, что Россия в зеркальной манере решила, что руководители ЕС больше не могут приезжать на ее территорию. Не Россия начала вводить персональные санкции, а Евросоюз", - сказала Ле Пен в субботу журналистам перед ежегодной церемонией возложения цветов к памятнику Жанне д'Арк в Париже, комментируя недавние санкции со стороны Москвы в отношении представителей европейских институтов.

"На мой взгляд, это серьезная ошибка. Лучшее средство для выхода из конфликта - это вести диалог, а главное - позволить народным избранникам встречаться. Запрет на въезд в ЕС, введенный в отношении российских депутатов и спикера Госдумы, очевидно, был жестом дипломатической солидарности, однако именно дипломатия является одним из ключей к решению проблем".

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова. Также в списке оказался член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, который готовит несколько докладов о ситуации вокруг находящегося в колонии Алексея Навального.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.