Кулеба считает, что местом встречи глав Украины и РФ могут стать Донбасс или третья страна

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин, следуя мировой практике, должны встретиться на нейтральной территории или в Донбассе. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Встречаться с Путиным надо, вести переговоры надо с Путиным, он принимает решения <...>. Есть определенные традиции в мировой практике, что в условиях конфликта стороны встречаются либо на нейтральной территории, либо непосредственно в зоне конфликта", - сказал министр в интервью "Радио Свобода" ("Радио Свободная Европа / Радио Свобода" признано в РФ СМИ-иноагентом) в субботу. "Вот это оптимальный базовый сценарий для будущей встречи", - добавил он.

Президент РФ 22 апреля, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, заметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом президент РФ добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений стран. Ранее в российской столице неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а выступает посредником на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В среду, 28 апреля, Зеленский заявил, что Ватикан может стать лучшим местом для встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не знает, готов ли Путин проводить двустороннюю встречу с Зеленским где-то, кроме Москвы. В четверг глава парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что встреча Зеленского и Путина может состояться до лета, но конкретная дата еще не согласована.

Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук на днях заявил, что Зеленский должен встретиться с Путиным с глазу на глаз, без участия западных партнеров, поскольку украинскому лидеру "не нужна постоянно нянька".