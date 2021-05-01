В Берне не согласились с Байденом, назвавшим Швейцарию "налоговой гаванью"

ЖЕНЕВА, 1 мая. /ТАСС/. Берн не разделяет мнение президента Соединенных Штатов Джо Байдена, охарактеризовавшего Швейцарию в своем обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США как налоговую гавань. Официальный представитель министерства финансов Изабель Рёш заявила ТАСС в субботу, что ее страна считает такую характеристику "неуместной и полностью устаревшей", глава ведомства Ули Маурер проинформирует об этом свою американскую коллегу Джанет Йеллен, когда предоставится возможность.

"Маурер сообщит об этом своей американской коллеге Джанет Йеллен при следующей возможности", - отметила Рёш. Берн "считает это выделение Швейцарии в качестве налоговой гавани неуместным и полностью устаревшим", - констатировала официальный представитель Минфина.

Байден раскритиковал в обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США в среду поведение ряда американских компаний, которые, по его словам, "избегают уплаты налогов посредством налоговых гаваней в Швейцарии, а также на Бермудских и Каймановых Островах".

Как подчеркнула в этой связи Рёш, "Швейцария соответствует всем международным стандартам в налоговых вопросах". Она напомнила, что с проведением в 2019 году налоговой реформы "Швейцария отменила все налоговые модели, критикуемые Организацией экономического сотрудничества и развития, и заменила их международно совместимыми правилами". ОЭСР "письменно подтвердила это Швейцарии в 2020 году". "Мы сообщили об этом Казначейству США еще на прошлой неделе, так как новая администрация делает такие заявления не в первый раз", - заключила Рёш.

Маурер в интервью телекомпании SRF в четверг выразил недоумение в связи со сравнением Швейцарии с налоговой гаванью. Он подчеркнул, что его страна "полностью соблюдает все международные обязательства и является очень транспарентной". Министр высказал предположение, что спичрайтеры, писавшие текст выступления для Байдена, "не знали реального положения дел", и эта речь поэтому не отражает позицию американского правительства.