Парламент Сомали отменил свое решение о продлении срока полномочий президента

ПРЕТОРИЯ, 1 мая. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Сомали на экстренной сессии в субботу отменила свое предыдущее решение о продлении срока полномочий президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, а также о проведении избирательной реформы. Об этом сообщил сомалийской новостной портал Garowe.

За отзыв собственной резолюции от 12 апреля о продлении полномочий главы государства на два года единогласно высказались 140 депутатов, отмечает портал. На открытии сессии выступил президент Мохамед, который обратился к парламентариям с просьбой отменить решение о продлении его полномочий на посту главы государства до 2023 года.

Президент также поручил премьер-министру Сомали Мохамеду Хусейну Робле возобновить переговорный процесс с лидерами регионов по скорейшему проведению в стране парламентских и президентских выборов. При этом глава государства указал, что основой для консультаций является принятое 17 сентября 2020 года соглашение, которое определяет формулу и принципы проведения выборов. На премьер-министра также возлагается ответственность за обеспечение безопасности всего переговорного процесса.

Борьба вокруг выборов

Нижняя палата парламента - Народная палата - приняла 12 апреля закон, согласно которому выборы должны быть проведены в течение ближайших двух лет после проведения электоральной реформы. На весь этот срок продлевается и действие президентского мандата Мохамеда, который вступил в должность главы государства в феврале 2017 года. Срок его полномочий истек 8 февраля 2021 года. Парламент также продлил на два года собственные полномочия, которые истекли 27 декабря 2020 года. 14 апреля президент подписал принятый Народной палатой закон о продлении своих полномочий. При этом Мохамед заявил, что указанные два года необходимы для проведения кардинальной реформы избирательной системы Сомали и ее перехода на принцип один человек - один голос.

Лидеры штатов Галмудуг и Хиршабелле первоначально поддержали продление срока действия мандата главы государства, однако 27 апреля поменяли свое мнение и присоединились к руководству штатов Джубаленд и Пунтленд, которые с самого начала выступали против удержания Мохамедом власти после истечения срока его президентского мандата.

Спустя несколько часов после публикации совместного заявления властей штатов Галмудуг и Хиршабелле по национальному телевидению выступил Робле. Он высказался против продления срока действия мандата президента Мохамеда на два года на условиях, утвержденных Народной палатой, и выступил за скорейшее проведение выборов.

В результате сейчас глава государства лишился поддержки всех штатов страны за исключением Юго-Западного. Штат Сомалиленд, который в одностороннем порядке весной 1991 года объявил о своем суверенитете, не участвует в переговорном процессе.

Нынешнее развитие событий происходит на фоне резкого обострения внутриполитической ситуации в Сомали и раскола внутри вооруженных сил, указывает Garowe. В минувшее воскресенье в столицу страны Могадишо вступили мятежные армейские подразделения. Они заняли северную часть столицы и два района в центре города в непосредственной близости от президентского дворца. Главным требованием мятежников, которые имеют тесные связи с оппозицией, являлся отказ президента Мохамеда от продления своих полномочий и немедленное проведение парламентских и президентских выборов.