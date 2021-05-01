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Пандемия COVID-19

СМИ: премьер Словакии сделал прививку от коронавируса

Эдуард Хегер привился вакциной компании AstraZeneca
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер EPA-EFE/JAKUB GAVLAK
Описание
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер
© EPA-EFE/JAKUB GAVLAK

ПРАГА, 1 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер получил в субботу в Братиславе первую дозу прививки от коронавируса. Об этом сообщил телеканал ТА-3.

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Глава словацкого правительства привился вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca. Ранее он не мог пройти вакцинацию по медицинским показаниям, так как перенес заболевание, вызываемое коронавирусом.

В Словакии, население которой составляют около 5,5 млн граждан, 26 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 1 076 421 жителю, из которых полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 498 352.

В Словакии прививки проводятся вакцинами производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson и компании AstraZeneca. В республику 1 марта поступила первая партия российского препарата "Спутник V". Его применение, согласно заявлениям властей, может начаться в мае.

Теги
СловакияПандемия COVID-19Хегер, Эдуард
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